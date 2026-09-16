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Деметриус Джонсон: если бы я дрался с Аспиналлом, выбил бы ему его хренов глаз

Деметриус Джонсон: если бы я дрался с Аспиналлом, выбил бы ему его хренов глаз
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон назвал риск для экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе англичанина Тома Аспиналла возобновлять карьеру в смешанных единоборствах.

«С этим ему придётся бороться всю оставшуюся жизнь, верите вы или нет. Допустим, Аспиналл решил подраться с кем-то, и его соперник говорит: «Я буду целиться в этот хренов глаз». По правилам ты можешь это делать. И тогда Аспиналл потенциально может потерять глаз… Его глаз теперь — уязвимая цель. Если бы я дрался с Томом Аспиналлом, выбил бы этот хренов глаз», — приводит слова Джонсона портал Low Kick MMA.

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