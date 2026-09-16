«Это хорошо, отличный шанс». Непобеждённый боец UFC — о решении Аспиналла оставить титул

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец UFC американец Гейбл Стивсон отреагировал на решение англичанина Тома Аспиналла оставить титул UFC вакантным из-за серьёзных осложнений после травмы правого глаза, которые не позволяют ему получить медицинский допуск к боям.

«Я сочувствую Тому, надеюсь, восстановление пройдёт хорошо. Но, судя по тем фото, что Том опубликовал, похоже, всё совсем не так [радужно]. Так что молюсь за него и его семью и желаю, чтобы Аспиналл смог оправиться наилучшим возможным образом.

Тем не менее считаю, что это отличная возможность для многих молодых парней вроде меня и ещё нескольких тяжеловесов — потихоньку пробраться в топ лучших, усердно работать, причём быстрее совершить этот переход. Мне очень жаль его из-за этих осложнений, но для бойцов это хорошо», — сказал Стивсон в интервью TNT Sports.