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Арман Царукян объяснил, почему готов отдать все деньги ради титула чемпиона UFC

Арман Царукян объяснил, почему готов отдать все деньги ради титула чемпиона UFC
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян объяснил, почему готов пожертвовать всем своим состоянием ради возможности получить титул чемпиона UFC.

— Хочу вернуться к вашим словам, что вы готовы променять все деньги на титул чемпиона UFC. Это правда?
— Да.

— Что такого дают бои и титул, чего не могут дать деньги?
— У меня есть деньги, но нет пояса. Просто это то, что нельзя купить, — сказал Царукян в интервью TNT Sports.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

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