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«Не просто так поставили со мной». Арман Царукян назвал опасность Маурисио Руффи

«Не просто так поставили со мной». Арман Царукян назвал опасность Маурисио Руффи
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян назвал опасную сторону, которую представляет для него бразилец Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Очень опасный в стойке, в плане нестандартный. Ты не знаешь, как он будет бить и откуда. Тяжело найти таких спарринг-партнёров найти, которые будут делать ту же работу, что и он. Тот же Хукер был более понятный — хороший ударник, ногами бьёт. А этот очень нестандартный: и вертушки крутит, и какие-то полу апперкоты, полу боковые выбрасывает. Интересный бой будет. Его не просто так поставили со мной», — сказал Царукян в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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