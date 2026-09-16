«Цель — победить, а лучше удосрочить, чтобы разговоров не было». Царукян — о бое с Руффи

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что будет стремиться победить досрочным способом бразильца Маурисио Руффи. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 331, который пройдёт 20 сентября в Лос-Анджелесе, США.

«Я вообще ничего нового показать не хочу. Моя цель — победить, а лучше удосрочить, чтобы разговоров не было лишних», — сказал Царукян в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.

Маурисио 30 лет. В профессиональном рекорде Руффи 14 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и два поражения.