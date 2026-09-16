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«Как так?!» Арман Царукян — о сенсационном поражении Умара Нурмагомедова нокаутом

«Как так?!» Арман Царукян — о сенсационном поражении Умара Нурмагомедова нокаутом
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

UFC 2026. UFC Fight Night 286, Шанхай, Китай
Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг (W)
29 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Сонг Ядонг
Окончено
KO
Умар Нурмагомедов

«Жалко. Просто вот как так?! Он ещё тренировался, смотрел и изучал этот удар. Знал, что Умар уходит. Это не лаки-панч. Умар ещё вернётся, может стать чемпионом. Ему только 30 лет. В запасе есть пять или шесть лет», — сказал Царукян в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.

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