«Как так?!» Арман Царукян — о сенсационном поражении Умара Нурмагомедова нокаутом

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян прокомментировал поражение нокаутом бывшего претендента на титул UFC в легчайшем весе россиянина Умара Нурмагомедова во втором раунде в бою с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае, Китай.

«Жалко. Просто вот как так?! Он ещё тренировался, смотрел и изучал этот удар. Знал, что Умар уходит. Это не лаки-панч. Умар ещё вернётся, может стать чемпионом. Ему только 30 лет. В запасе есть пять или шесть лет», — сказал Царукян в интервью Адаму Зубайраеву на его YouTube-канале.