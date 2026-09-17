«Самый жёсткий парень, ходивший по земле». Дана Уайт — о величии Джона Джонса

Президент UFC Дана Уайт лестно высказался в адрес 39-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американца Джона Джонса.

«Джон Джонс — это самый жёсткий парень, который когда-либо ходил по этой планете. Он другой, хладнокровный убийца. Люди постоянно меня подкалывают, когда я это говорю (улыбается). Джон Джонс — это… Этот парень тёмный.

Что делает Джона Джонса таким великим? Джон Джонс, очевидно, физически талантлив. Он из семьи атлетических фриков. Его два брата играли в НФЛ. Ещё у Джона была сестра, которая, как говорят, была лучше них и избивала до полусмерти.

Есть ещё видео, где Джонс и Кормье сидят в разных комнатах, но при этом они видели друг друга. А Кормье нге слабак, он крутой парень, которого я уважаю. Парни думали, что это не прямой эфир, но запись велась.

И Кормье говорил: «Я приду к тебе и плюну в лицо». А Джонс ответил: «Знаешь, если ты когда-нибудь это сделаешь, я тебя убью». И ты не можешь не верить Джону и тому, что он сказал. Этот парень настоящий хладнокровный убийца», — сказал Уайт в интервью на YouTube-канале Nightcap.