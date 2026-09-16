Царукян: Гэрри — очкошник, особо ничего не делал в поединке с Махачевым. Скучноватый бой

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян поделился впечатлениями насчёт боя 34-летнего чемпиона UFC в категории до 77 кг соотечественника Ислама Махачева с представителем Ирландии Иэном Гэрри, который состоялся на турнире UFC 330 в Филадельфии, США. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Бой смотрел. Для зрителя скучноватый, а для профессионала — интересный. Сложно ли было для Ислама? Было нелегко. Он не мог его удерживать и переводить. Так в целом Ислам по бою вёл, контролировал у сетки много. Иэн удивил тем, что защитился от двух проходов и всё. Но Исламу тяжело было его на земле контролировать.

Просто Гэрри — очкошник. Если вышел, значит, дерись. Смысл стоять и руку [переднюю] выставлять 25 минут. Иэн только защищался от проходов. Это вот его цель, будто ничего больше не надо от этого поединка. Люди же пришли посмотреть на нормальную драку. Гэрри особо ничего не делал, оборонялся. А так, ес