«Имеет наибольший смысл». Экс-чемпион UFC выступил за организацию боя с Камару Усманом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад вновь выразил интерес к проведению поединка с экс-обладателем титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом, с которым у него возник конфликт весной 2025 года во время записи подкаста.

«Я прошу об этом годами, верно? Это точно не из-за меня [наш поединок до сих пор не организован], но кто знает? Очевидно, Камару пытался перейти в средний вес, но ничего не вышло. Так что, возможно, Усман вернётся в полусредний вес, и на данном этапе развития дивизиона, когда смотришь, кто где находится, дерётся и у кого назначены бои, этот вариант определённо имеет наибольший смысл», — приводит слова Мухаммада портал MMAJunkie.