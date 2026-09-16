Топурия: всем клоунам, которые говорили дерьмо, — я вернулся. У кого хватит яиц болтать?

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе испано-грузин Илия Топурия сообщил, что окончательно восстановился и надеется в скором времени провести новый поединок в лиге, намекнув, что американец Джастин Гейджи сжульничал и победил его нечестно. Их противостояние стало главным событием турнира UFC White House — Freedom 250 и завершилось победой Гейджи техническим нокаутом.

«Последние медицинские тесты пройдены. Я вернулся. Всем клоунам, которые всё это время говорили дерьмо и списывали меня со счетов — вот я здесь. Теперь посмотрим, у кого хватит яиц. Спасибо всем за поддержку. В следующий раз прослежу за проверкой перчаток Джастина, чтобы он не положил в них ничего странного. Скоро увидимся. Кстати, Джастин, иди ты *****. И Али — иди ***** тоже», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.