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49-летний Фёдор Емельяненко заявил о желании провести бой по боксу с экс-чемпионом UFC

49-летний Фёдор Емельяненко заявил о желании провести бой по боксу с экс-чемпионом UFC
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49-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сообщил, что всё ещё заинтересован в выступлении в единоборствах, в частности по правилам бокса в поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Рэнди Кутюра.

«Продолжаю тренироваться со своей командой. Что касается поединков, если будет хорошее предложение, а в этом будет смысл, почему бы и не вернуться? Я всё ещё могу выступать. Мы работали над боксом, так что это интереснее. Считаю, Рэнди был бы гораздо интереснее как боец [чем Брок Леснар]. Я готов, если он тоже», — приводит слова Емельяненко портал MMAJunkie.

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