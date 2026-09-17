«Нелепая отговорка». Гейджи — о словах Топурии по поводу его перчаток

37-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи отреагировал на заявление грузина Илии Топурии, который заявил, что во время следующего боя будет тщательнее проверять перчатки американца, чтобы он «не положил в них ничего странного».

«94 дня — и всё, что ты смог придумать, это нелепая отговорка. Такая же ужасная, как и твоё последнее выступление. Старайся лучше, парень», — написал Гейджи на личной странице в социальной сети X.

Напомним, поединок Гейджи и Топурии состоялся в июне на турнире UFC Freedom 250 и завершился победой американца техническим нокаутом (отказ от продолжения боя).