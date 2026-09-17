Царукян получил специальную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов

Звёздный российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян получил в подарок от организации куртку за 50 пройденных допинг-тестов.

Фото: UFC

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC, всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США) Царукян проведёт поединок с бразильцем Маурисио Руффи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

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