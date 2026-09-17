15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 1. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян получил специальную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов

Царукян получил специальную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов
Комментарии

Звёздный российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян получил в подарок от организации куртку за 50 пройденных допинг-тестов.

Фото: UFC

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC, всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и два поражения.

19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США) Царукян проведёт поединок с бразильцем Маурисио Руффи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Материалы по теме
UFC 331: сложнейший бой для Царукяна! Избежит ли он кулаков Руффи? LIVE
Live
UFC 331: сложнейший бой для Царукяна! Избежит ли он кулаков Руффи? LIVE

Видео: российский боец UFC Арман Царукян устроил калорийный обед на капоте нового спорткара «Порше»