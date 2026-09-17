15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 1. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Попов поделился ожиданиями от боя с Рахмани на турнире PFL в Дубае

Олег Попов поделился ожиданиями от боя с Рахмани на турнире PFL в Дубае
Комментарии

Победитель Гран-при PFL россиянин Олег Попов высказался о предстоящем поединке с иранцем Пуей Рахмани на турнире PFL, который состоится 14 ноября в Дубае.

«Я понимаю, что это хороший, сильный соперник. Один из сильнейших в моей карьере. Но не думаю, что он сильнее Романова. Саня был физически очень сильным.

Раньше почему-то думал, что Рахмани медленный, но потом начал внимательнее пересматривать его бои. На самом деле он скоростной, скорость у него есть. Просто нельзя давать ему работать. После его атаки не надо позволять ему отдышаться, нужно постоянно поддавливать», — приводит слова Попова MMA-TV.COM.

Материалы по теме
Официально
Олег Попов проведёт следующий бой в PFL против непобеждённого бойца из Ирана