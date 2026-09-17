Олег Попов поделился ожиданиями от боя с Рахмани на турнире PFL в Дубае

Победитель Гран-при PFL россиянин Олег Попов высказался о предстоящем поединке с иранцем Пуей Рахмани на турнире PFL, который состоится 14 ноября в Дубае.

«Я понимаю, что это хороший, сильный соперник. Один из сильнейших в моей карьере. Но не думаю, что он сильнее Романова. Саня был физически очень сильным.

Раньше почему-то думал, что Рахмани медленный, но потом начал внимательнее пересматривать его бои. На самом деле он скоростной, скорость у него есть. Просто нельзя давать ему работать. После его атаки не надо позволять ему отдышаться, нужно постоянно поддавливать», — приводит слова Попова MMA-TV.COM.