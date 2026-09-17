Джошуа Ван — Александр Пантожа: когда бой, дата и время боя, где смотреть

20 сентября в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 331. В главном бою чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) американец Джошуа Ван проведёт реванш с бывшим обладателем титула бразильцем Александром Пантожей.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало боя Ван – Пантожа – в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт тестовую онлайн-трансляцию.

Джошуа Вану 24 года. Уроженец Мьянмы дебютировал в UFC в 2023 году, в 2025-м завоевал титул. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и одно поражение.

Александру Пантоже 36 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. В 2023-м стал чемпионом в наилегчайшем весе, после чего провёл четыре защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и четыре поражения.