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Царукян отреагировал на слова Топурии о возможной махинации с перчатками в бою с Гейджи

Царукян отреагировал на слова Топурии о возможной махинации с перчатками в бою с Гейджи
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян отреагировал на заявление бывшего чемпиона в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия намекнул, что американец Джастин Гейджи мог сжульничать с перчатками в их поединке, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США).

«Он жалуется на перчатки, но… это просто оправдание», — сказал Царукян на пресс-конференции.

Ранее Джастин Гейджи отреагировал на обвинение от Топурии в махинации с перчатками в их поединке.

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