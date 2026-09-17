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Чейл Соннен объяснил, почему Махачев не может считаться лучше Джона Джонса

Чейл Соннен объяснил, почему Махачев не может считаться лучше Джона Джонса
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен поддержал бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях соотечественника Джона Джонса в споре с россиянином Исламом Махачевым.

Напомним, ранее Махачев заявил, что серию Джонса из 20 побед подряд в UFC нельзя засчитывать из-за допинг-скандалов.

«Кто добился большего, Ислам или Джон? Джон. У Ислама есть свой аргумент. Когда вы говорите о величайших вне зависимости от веса, то почти никто из тех, кто когда-либо возглавлял этот список, не выступал в разных весовых категориях. Если вы подрались в двух весовых категориях и добрались до вершины, то попали в очень малую группу. Но и Джон является частью этой группы. И Джон совершил больший прыжок, с 93 до 120 кг», — сказал Соннен в подкасте The Ariel Helwani Show.

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