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Чейл Соннен дал прогноз на бой Царукян — Руффи

Чейл Соннен дал прогноз на бой Царукян — Руффи
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Арман должен побить. Хотя Арман долго выступал. Дело дойдёт до чемпионских раундов… Есть вероятность, что он добьётся финиша. Единственный вариант, при котором Арман проиграет, это нокаут. Но это 25-минутный поединок. Чимаев устал в бою со Стриклендом. 25 минут всё меняют и открывают дверь для особых возможностей», — сказал Соннен в подкасте The Ariel Helwani Show.

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