Гилберт Бёрнс сказал, что нужно сделать Чимаеву, чтобы снова стать чемпионом UFC

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс сказал, что, по его мнению, нужно сделать россиянину Хамзату Чимаеву, чтобы снова стать чемпионом.

«Он всё ещё молод, всё ещё свеж. Единственное, что я могу сказать со стороны… Мне не нравится, что он меняет лагеря, он слишком часто меняет тренеров.

Я считаю, что он может вернуться. Ему просто нужна крепкая команда, а не те, кто ему будет поддакивать, нужны ребята, которые будут говорить ему, что делать. С крепкой командой он может вернуться и стать чемпионом», — приводит слова Бёрнса Red Corner MMA в социальной сети Х.

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