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Гейджи — об обвинении Топурии в жульничестве: я делал это с лицами всех, с кем дрался

Гейджи — об обвинении Топурии в жульничестве: я делал это с лицами всех, с кем дрался
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Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гейджи ответил на заявление бывшего соперника грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия намекнул в социальных сетях, что в перчатки Гейджи могло быть что-то подложено перед их поединком, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250.

«Люди в это не верят. Они в это не верят, потому что я сделал это с лицами всех, с кем дрался.

Готов ли я провести реванш? Время покажет, я только что выбил дерьмо из него. Конечно, я готов», — сказал Гейджи в интервью фанату, встретившему его в аэропорту.

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