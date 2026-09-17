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Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи на UFC 331

Денис Тюлюлин дал прогноз на бой Армана Царукяна и Маурисио Руффи на UFC 331
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Бывший боец UFC россиянин Денис Тюлюлин высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между соотечественником Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Для меня Арман – фаворит. Болеть буду именно за него. Маурисио любит пространство. Он габаритный, хорошо чувствует дистанцию. Опасен именно на дистанции, нельзя с ним расслабляться. Может встретить. У него есть тайминг, колени. С ним просто так нырнуть в ножки может не получиться. Арман не должен вестись на всё это. Он будет проводить умный поединок. Маурисио готов к быстрому сближению. Поэтому Арман попытается его избежать. Скорее всего, Царукян будет «заманивать», финтить, делать попытки тейкдаунов с последующим развитием.

Задача Маурисио – пытаться разорвать дистанцию после попыток тейкдауна. Пространство очень для него важно. Основная опасность будет исходить от Руффи в первом и втором раунде