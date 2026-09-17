15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 1. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Дмитрий Бивол набирает форму к бою с Каллумом Смитом

Видео: Дмитрий Бивол набирает форму к бою с Каллумом Смитом
Комментарии

Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол показал, как набирает форму к предстоящему поединку с обязательным претендентом британцем Каллумом Смитом, который, как ожидается, состоится в декабре в Екатеринбурге.

«В том же месте, с той же энергией», — написал Бивол в социальных сетях.

Каллуму Смиту 36 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2015 году. В 2018-м стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), с 2021-го выступает в полутяжёлом дивизионе, где становился претендентом на мировые титулы.

Материалы по теме
Промоутер Бивола назвал сроки возможного третьего поединка с Бетербиевым

Видео: Дмитрий Бивол показал восстановление в тренировочном лагере