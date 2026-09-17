Видео: Дмитрий Бивол набирает форму к бою с Каллумом Смитом
Объединённый чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол показал, как набирает форму к предстоящему поединку с обязательным претендентом британцем Каллумом Смитом, который, как ожидается, состоится в декабре в Екатеринбурге.
«В том же месте, с той же энергией», — написал Бивол в социальных сетях.
Каллуму Смиту 36 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2015 году. В 2018-м стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), с 2021-го выступает в полутяжёлом дивизионе, где становился претендентом на мировые титулы.
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