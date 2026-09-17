Чемпион UFC Пантожа дал прогноз на бой Царукяна и Руффи

Бывший чемпион UFC бразилец Александр Пантожа высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Руффи – потрясающий боец, очень талантливый, но, когда он встретился с Бенуа Сен-Дени, он показал вещи, из которых Арман может извлечь преимущество. Царукян очень хороший грэпплер, если бой перейдёт в партер, Царукян может досрочно завершить его