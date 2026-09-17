20-летний Вячеслав Рогозин победил нокаутом в 1/16 финала чемпионата Европы по боксу

В Софии (Болгария) завершился поединок 1/16 финала чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 55 кг. Россиянин Вячеслав Рогозин встретился со словаком Тибором Катоной. Победу во втором раунде нокаутом одержал Рогозин.

Состав сборной России на чемпионат Европы по боксу – 2026

До 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия).

До 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область).

До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург).

До 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан).

До 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург).

До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика).

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан).

До 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край).

До 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область).

Свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).