20-летний Вячеслав Рогозин победил нокаутом в 1/16 финала чемпионата Европы по боксу

В Софии (Болгария) завершился поединок 1/16 финала чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 55 кг. Россиянин Вячеслав Рогозин встретился со словаком Тибором Катоной. Победу во втором раунде нокаутом одержал Рогозин.
Состав сборной России на чемпионат Европы по боксу – 2026
До 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия).
До 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область).
До 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург).
До 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан).
До 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург).
До 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика).
До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан).
До 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край).
До 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область).
Свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).