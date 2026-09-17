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Александр Усик потренировался с Саулем Альваресом

Александр Усик потренировался с Саулем Альваресом
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик провёл тренировку с экс-чемпионом в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом. Всего на его счету 25 побед (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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