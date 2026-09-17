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Царукян высказался о тренировках Руффи с Волкановски и Адесаньей перед боем с ним

Царукян высказался о тренировках Руффи с Волкановски и Адесаньей перед боем с ним
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Российский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Арман Царукян прокомментировал тренировки своего соперника бразильца Маурисио Руффи с Алексом Волкановски и Исраэлем Адесаньей перед их боем, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Не нужно сравнивать Адесанью со мной и не нужно сравнивать Волкановски со мной. Они совершенно другие бойцы. Да, у Руффи есть ударная мощь, у него хорошая стойка, но я лучше во всём. С борьбой и ударкой, котор