Царукян высказался о тренировках Руффи с Волкановски и Адесаньей перед боем с ним

Российский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Арман Царукян прокомментировал тренировки своего соперника бразильца Маурисио Руффи с Алексом Волкановски и Исраэлем Адесаньей перед их боем, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Не нужно сравнивать Адесанью со мной и не нужно сравнивать Волкановски со мной. Они совершенно другие бойцы. Да, у Руффи есть ударная мощь, у него хорошая стойка, но я лучше во всём. С борьбой и ударкой, котор