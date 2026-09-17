«Мы вышли за рамки только любительского бокса». Умар Кремлёв высказался о будущем IBA

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о перспективах организации в ближайшем будущем.

«IBA была и остаётся международным домом бокса. Мы продолжаем проводить большие соревнования среди любителей, развивать профессиональный бокс и давать спортсменам возможность выступать на международном уровне. Уже в декабре этого года в Стамбуле пройдёт Кубок Президента среди мужчин, и в это же время состоится очередной Конгресс IBA. Для нас важно, чтобы у спортсменов были большие международные турниры, возможность выступать, набираться опыта и показывать себя. Мы никого не ограничиваем. Наоборот, считаем, что чем больше у боксёра возможностей выходить на ринг, тем лучше и для него, и для самого бокса.

При этом IBA сегодня уже давно вышла за рамки только любительского бокса. Мы активно развиваем IBA.PRO — уже провели 20 турниров. На этих турнирах разыгрываются чемпионские пояса, и мы будем дальше развивать и расширять этот формат. Активно развивается и IBA Bare Knuckle. Турниры уже прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Майами, следующий планируем провести в Краснодаре. Мы видим интерес зрителей, видим, что этот формат востребован, поэтому будем делать его ещё масштабнее и зрелищнее.

Параллельно мы развиваем собственную инфраструктуру. В Душанбе сейчас строится первая в истории «IBA Arena» на семь тысяч зрителей, где будут проходить крупные международные соревнования не только по боксу, но и по другим видам спорта. Рядом появится пятизвёздочная гостиница — это будет полноценный спортивный комплекс.

Сегодня IBA — это уже большая спортивная экосистема. Любительский и профессиональный бокс, Bare Knuckle, NOMAD, собственная инфраструктура, экипировка, новые форматы соревнований.

И всё это мы развиваем вокруг спортсмена, чтобы у него было больше турниров, лучшие условия для подготовки