ЧЕ-2026 по боксу: заявка сборной России на турнир

С 17 по 25 сентября в Софии, Болгария, состоится чемпионат Европы по боксу. Принимать событие будет «Asics Arena». Российские бойцы проведут первый ивент под эгидой организации World Boxing. Национальная команда отправила 20 лучших боксёров, которые сразятся за золотые медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с заявкой сборной России на турнир.

Состав мужской сборной России на чемпионат Европы по боксу:

до 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия);

до 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область);

до 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург);

до 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан);

до 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург);

до 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика);

до 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан);

до 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край);

до 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область);

свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).

Состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу:

до 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область/Республика Башкортостан);

до 51 кг: Рукет Куштова (Хабаровский край);

до 54 кг: Анастасия Кооль (Краснодарский край);

до 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область/Республика Бурятия);

до 60 кг: Алина Пушкарь (Краснодарский край);

до 65 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан);

до 70 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край);

до 75 кг: Салтанат Меденова (Омская область);

до 80 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край);

свыше 80 кг: Ксения Олифиренко (Краснодарский край).