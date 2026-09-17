15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Европы по боксу. День 1. Вечер. Ринг B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

ЧЕ-2026 по боксу: заявка сборной России на турнир

ЧЕ-2026 по боксу: заявка сборной России на турнир
Комментарии

С 17 по 25 сентября в Софии, Болгария, состоится чемпионат Европы по боксу. Принимать событие будет «Asics Arena». Российские бойцы проведут первый ивент под эгидой организации World Boxing. Национальная команда отправила 20 лучших боксёров, которые сразятся за золотые медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с заявкой сборной России на турнир.

Состав мужской сборной России на чемпионат Европы по боксу:

  • до 50 кг: Баир Батлаев (Республика Бурятия);
  • до 55 кг: Вячеслав Рогозин (Ярославская область);
  • до 60 кг: Всеволод Шумков (Санкт-Петербург);
  • до 65 кг: Расул Магомедов (Республика Дагестан);
  • до 70 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург);
  • до 75 кг: Исмаил Муцольгов (Чеченская Республика);
  • до 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Республика Дагестан);
  • до 85 кг: Дмитрий Карманов (Хабаровский край);
  • до 90 кг: Рамазан Дадаев (Владимирская область);
  • свыше 90 кг: Давид Суров (Краснодарский край).

Состав женской сборной России на чемпионат Европы по боксу:

  • до 48 кг: Юлия Чумгалакова (Московская область/Республика Башкортостан);
  • до 51 кг: Рукет Куштова (Хабаровский край);
  • до 54 кг: Анастасия Кооль (Краснодарский край);
  • до 57 кг: Людмила Воронцова (Московская область/Республика Бурятия);
  • до 60 кг: Алина Пушкарь (Краснодарский край);
  • до 65 кг: Азалия Аминева (Республика Башкортостан);
  • до 70 кг: Надежда Голубева (Краснодарский край);
  • до 75 кг: Салтанат Меденова (Омская область);
  • до 80 кг: Анастасия Демурчян (Краснодарский край);
  • свыше 80 кг: Ксения Олифиренко (Краснодарский край).
Подробнее о теме: