«Чимаев оказался слабее, чем я ожидал». Вудли — о поединке с Хамзатом на турнире RAF

44-летний американский бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли прокомментировал поражение от Хамзата Чимаева в борцовской схватке на турнире RAF в Москве.

«Я в такой хорошей форме, мужик. Так зол. Не хочу оправдываться джетлагом, разницей в весе или возрасте. Не буду заниматься этим дерьмом. Всё, что я сделал, было противоположностью того, что я собирался сделать. Он выполнил геймплан из-за того, что я не сделал свою работу. Он оказался слабее, чем я ожидал. Я не почувствовал его силы», – приводит слова Вудли Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Схватка прошла 5 сентября на турнире RAF в Мытищах и стала главным событием вечера. Чимаев одержал досрочную победу.