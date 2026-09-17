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Руффи заявил, что может нокаутировать Царукяна в бою на турнире UFC 331

Руффи заявил, что может нокаутировать Царукяна в бою на турнире UFC 331
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Бразильский боец UFC Маурисио Руффи заявил, что способен нокаутировать любого соперника, и пообещал завершить досрочно предстоящий поединок с Арманом Царукяном, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

«Я боец, который может нокаутировать любого в этом спорте. Моя техника позволяет сделать это многими способами, и я всегда стремлюсь завершить бой досрочно. То же самое я буду делать и в этом поединке. Уверен, у меня достаточно нокаутирующей мощи, чтобы сделать это. С того поединка, где меня перевели и финишировали, я сильно эволюционировал. Я много над этим работал и теперь умею справляться с такими ситуациями. Верю, что у меня всё получится в этом поединке», — сказал Руффи на пресс-конференции перед турниром UFC 331.

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