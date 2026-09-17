ЧЕ-2026 по боксу: где и когда смотреть турнир с участием сборной России

С 17 по 25 сентября в Софии, Болгария, состоится чемпионат Европы по боксу. Принимать событие будет «Asics Arena». Российские бойцы проведут первый ивент под эгидой организации World Boxing. Национальная команда отправила 20 лучших боксёров, которые сразятся за золотые медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин.

Где смотреть чемпионат Европы по боксу

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию главных событий. Следить за ними можно будет в Матч-центре и по ссылке ниже.

Расписание чемпионата Европы по боксу — 2026

С 17 по 24 сентября стадии будут проходить в два временных слота – 13:30 и 18:00 мск. А 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день. На него запланированы финальные поединки.