Сергей Колденков одержал досрочную победу над Финном Босом на чемпионате Европы по боксу

Российский боксёр Сергей Колденков одержал досрочную победу над представителем Нидерландов Финном Босом в рамках 1/16 финала чемпионата Европы по боксу, который проходит с 17 по 25 сентября в Софии, Болгария.

25-летний уроженец Кстова Нижегородской области Сергей Колденков является обладателем Кубка России 2025 года, серебряным призёром игр стран БРИКС 2024 года и мастером спорта России.

Напомним, российские спортсмены проведут первый ивент под эгидой организации World Boxing. Национальная команда отправила 20 лучших боксёров, которые сразятся за золотые медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин.