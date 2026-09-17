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Сергей Колденков одержал досрочную победу над Финном Босом на чемпионате Европы по боксу

Сергей Колденков одержал досрочную победу над Финном Босом на чемпионате Европы по боксу
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Российский боксёр Сергей Колденков одержал досрочную победу над представителем Нидерландов Финном Босом в рамках 1/16 финала чемпионата Европы по боксу, который проходит с 17 по 25 сентября в Софии, Болгария.

Бокс. Любительский ЧЕ-2026. София, Болгария
Мужчины. До 70 кг. 1/16 финала
17 сентября 2026, четверг. 18:00 МСК
Идёт

25-летний уроженец Кстова Нижегородской области Сергей Колденков является обладателем Кубка России 2025 года, серебряным призёром игр стран БРИКС 2024 года и мастером спорта России.

Напомним, российские спортсмены проведут первый ивент под эгидой организации World Boxing. Национальная команда отправила 20 лучших боксёров, которые сразятся за золотые медали в 10 весовых категориях у женщин и мужчин.

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