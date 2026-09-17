Стал известен самый большой гонорар за карьеру Дмитрия Бивола

Герман Титов, генеральный директор боксёрского направления промоушена RCC, сообщил, что самый большой гонорар за карьеру российского боксёра Дмитрия Бивола составил $ 15 млн.

«У Дмитрия самый большой гонорар, насколько я знаю, был $ 15 млн. За третий бой он хочет больше — больше своего самого высокого гонорара. Что касается Бетербиева, не думаю, что он будет боксировать совсем бесплатно. Но и не за такие деньги, как Дмитрий», — сказал Титов в подкасте DrozdPodcast на YouTube.

Последний на текущий момент бой Бивола состоялся 24 июля 2026 года, россиянин победил единогласным решением судей немца Михаэля Айферта.