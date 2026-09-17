Исраэль Адесанья сделал прогноз на бой Царукян — Руффи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился прогнозом на предстоящий поединок в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Маурисио Руффи, который состоится 20 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США.

«Он просто сразу пойдёт вперёд. Если Арман сможет схватить его в начале боя, у него могут возникнуть проблемы, потому что он сможет попытаться вымотать его. Однако, с другой стороны, он умеет восстанавливаться. Но я думаю, если Руффи просто будет держать дистанцию, хорошо работать ногами и не прижиматься к сетке, он будет постоянно доставать Армана. И однажды попадёт. Если нет, то позже, когда Арман устанет после попыток перевести его в партер, Руффи его подловит. П