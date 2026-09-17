Промоутер рассказал подробности переговоров по бою Бивола и Смита

Герман Титов, генеральный директор боксёрского направления промоушена RCC, раскрыл, что контракт на проведение боя между объединённым чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом британцем Каллумом Смитом почти готов.

«Скажем, мы пришли уже к общему, договорились с командой Смита, обо всём договорились, выслали контракт. Сейчас контракт изучается с их стороны. Я думаю, что если ничего экстраординарного не произойдет, то в ближайшее время Смит должен подписать его. Я не исключаю такого варианта, что буквально когда сам подкаст выйдет, контракт уже может быть подписан», — сказал Титов в подкасте DrozdPodcast на YouTube.