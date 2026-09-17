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Ван — о Пантоже: насколько я понял, я его папочка

Ван — о Пантоже: насколько я понял, я его папочка
Комментарии

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван прокомментировал слова бывшего обладателя пояса бразильца Александра Пантожи, заявившего, что хотел дать пощёчину Вану на пресс-конференции перед их боем на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, который состоится 20 сентября.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Не началось
Александр Пантожа

«Насколько я понял, это я его папочка. Не знаю, о чём он говорил. За то, что он несёт, его нужно хорошенько отшлёпать. После боя он вёл себя уважительно, а теперь даёт интервью и всё такое, выставляя меня плохим парнем. Я говорил ему, что мы снова будем драться. Не понимаю, что с ним происходит. Он раздражает», – приводит слова Вана MMA Fighting.