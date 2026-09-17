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Netflix выпустит четырёхсерийный документальный сериал о Майке Тайсоне

Netflix выпустит четырёхсерийный документальный сериал о Майке Тайсоне
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер документального сериала TYSON, посвящённого жизни члена международного Зала боксёрской славы, а также бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе американца Майка Тайсона. Премьера четырёхсерийного проекта состоится 13 октября.

Фото: Nefflix

«TYSON — это откровенный документальный сериал из четырёх частей, который раскрывает взрывную историю жизни Майка Тайсона: от жестокого детства в Бруклине и стремительного восхождения к вершине тяжёлого веса до проблем с зависимостями, тюремного заключения, публичных срывов и печально известного укуса за ухо, который едва не поставил точку в его карьере. История рассказана без фильтров и собственными словами Тайсона, а ранее не публиковавшиеся материалы и редкий доступ к его семье, друзьям и противникам позволяют взглянуть на него изнутри. Это близкий и откровенный портрет величия, падения и человека, который до сих пор сталкивается с последствиями собственного наследия», — сообщается в синопсисе на YouTube-канале Netflix.

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