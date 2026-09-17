«Он струсил». Мойкано — об отмене боя с Ортегой

Бразильский боец UFC Ренато Мойкано отреагировал на отмену боя с Брайаном Ортегой, обвинив соперника в трусости.

«Ортега струсил. Такого я вообще никак не ожидал. Проще говоря, самый лёгкий бой в дивизионе просто ускользнул у меня из рук. Я был в бешенстве, был зол, но ничего с этим поделать не могу. Если вы смотрите это видео, значит, к сожалению, я не буду драться на UFC 331 из-за этого парня, который постоянно снимается с боёв.

Тебе больше никто и никогда не будет доверять. Кто вообще захочет драться с Брайаном Ортегой? Он уже провалил вес перед боем со Стерлингом, у него постоянно какие-то проблемы. Я не хотел затрагивать здесь личные вещи, но в интервью он говорил, что виновата Трэйси Кортез, что она превратила его жизнь в ад и из-за этого у него были проблемы. А теперь что? Что было не так последние два года, последние три года? Я спрашиваю, но вообще-то я даже знать не хочу», – сказал Мойкано в видео на своём YouTube-канале.