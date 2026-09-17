Результаты дня 17 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 17 сентября, в Софии, Болгария, прошёл первый день любительского чемпионата Европы по боксу. Принимает событие «Asics Arena». Российские бойцы проводят первый ивент под эгидой организации World Boxing. С участием представителей России состоялось три боя в рамках 1/16 финала турнира, «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Любительский Чемпионат Европы по боксу — 2026, 1/16 финала (мужчины):

до 55 кг: Тибор Катона (Словакия) – Вячеслав Рогозин – досрочная победа;

до 70 кг: Сергей Колденков – Финн Бос (Нидерланды) – досрочная победа;

до 90 кг: Рамазан Дадаев – Дин Нвокеди Чиме (Италия) – 4:0.