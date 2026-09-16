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Царукян заявил, что Топурия не заслуживает реванш с Гейджи

Царукян заявил, что Топурия не заслуживает реванш с Гейджи
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Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян заявил, что испано-грузин Илия Топурия не заслуживает немедленного реванша с чемпионом в лёгком весе американцем Джастином Гейджи.

«Не думаю, что он заслуживает реванш. Бой не был близким. Джастин просто разорвал его и финишировал. Ему нужно дать какой-то лёгкий бой для возвращения», — приводит слова Царукяна аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Напомним, Гейджи победил Топурию техническим нокаутом на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме, нанеся ему первое поражение в карьере.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и одно поражение.

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