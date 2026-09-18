«Никогда не видел, чтобы так выигрывали бой». Чимаев – о поражении от Стрикленда

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о поражении в титульном бою с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328, который состоялся 10 мая.

«Что касается здоровья — никаких новостей нет. Я просто тренируюсь и хочу драться. Не так много людей хотят со мной драться. Посмотрим, что будет. Я не видел Дану Уайта и Хантера Кэмпбелла. Возможно, когда увижу их, мне будет что сказать.

Было бы хорошо встретиться с победителем, потому что я хочу снова побороться за титул. Я первый претендент. Я не проиграл тот бой, который люди считают проигранным. Я никогда не видел, чтобы так выигрывали бой, просто пятясь назад и выбрасывая одни джебы», — приводит слова Чимаева MMAJunkie.

Напомним, бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Для Чимаева это поражение стало первым в карьере.