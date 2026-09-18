Царукян и Руффи провели битву взглядов перед поединком на UFC 331

20 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) на арене «Крипто.ком-Арена» состоится турнир UFC 331. В соглавном событии вечера встретятся российско-армянский боец Арман Царукян и представитель Бразилии Маурисио Руффи. Накануне поединка спортсмены провели битву взглядов.

Фото: Кадр из трансляции

Арману Царукяну 29 лет. На профессиональном уровне российско-армянский боец одержал 23 победы в ММА, 15 из которых завершил досрочно, и потерпел три поражения. Профессиональный дебют Царукяна состоялся в сентябре 2015 года, а к UFC он присоединился в апреле 2019-го. Арман имеет звание мастера спорта по вольной борьбе и ММА.

Маурисио Руффи 30 лет. На его счету 14 побед в профессиональной карьере, 13 из которых были одержаны досрочно, а также два поражения.