«Оба станут очень серьёзной проверкой». Экс-чемпион UFC – о возможных соперниках Махачева

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад высказался о возможном следующем сопернике 34-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянина Ислама Махачева.

«На данный момент, думаю, Ислам вызывает Пратеса. Мне кажется, он уже заслужил право выбирать себе соперника. Фанаты любят Пратеса. Моралес тоже отлично себя показывает, но сейчас ситуация такая, что оба заслуживают этого шанса, и теперь Ислам будет выбирать. Кто хочет выйти на бой? Он готов драться со всеми этими ребятами. Думаю, в итоге, скорее всего, он выберет Пратеса, потому что, судя по всему, чаще называет именно его имя.

Они оба предлагают что-то своё. Пратес — точный ударник с мощнейшим ударом, способным отправить соперника в нокаут. Моралес просто настоящий силовик, и у него тоже есть такой удар. Так что оба станут очень серьёзной проверкой», — приводит слова MMAJunkie.

На данный момент Ислам Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение.