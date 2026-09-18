Расписание дня 18 сентября для сборной России на ЧЕ-2026 по боксу

Сегодня, 18 сентября, на чемпионате Европы по боксу в Софии, Болгария, российские боксёры проведут поединки в девяти весовых категориях. Турнир пройдёт на «Асикс Арене».

Чемпионат Европы по боксу. Расписание 18 сентября (время московское):

13:30. Женщины, до 54 кг, 1/16 финала;

14:30. Женщины, до 70 кг, 1/16 финала;

15:30. Мужчины, до 80 кг, 1/16 финала;

16:30. Женщины, до 60 кг, 1/16 финала;

17:30. Мужчины, до 60 кг, 1/16 финала;

18:00. Мужчины, до 85 кг, 1/8 финала;

20:00. Мужчины, до 65 кг, 1/16 финала;

21:30. Мужчины, до 75 кг, 1/16 финала;

23:00. Мужчины, свыше 90 кг, 1/16 финала.

Чемпионат Европы по боксу проходит с 17 по 25 сентября. С 17 по 24 сентября стадии будут проходить в два временных слота — 13:30 и 18:00 мск. 25 сентября в 16:00 стартует заключительный день, на который запланированы финальные поединки.