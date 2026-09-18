Люк Рокхолд назвал двух бойцов, с которыми готов подраться в MMA

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд заявил, что не стремится подписывать контракт с промоушеном по MMA, но есть два бойца, которые сподвигли бы его вернуться в спорт.

«Думаю, ринг — это круто. Скотт [Кокер] всегда умел организовывать большие события, и ринг может стать очень интересной частью шоу для зрителей. В нём есть что-то эффектное, чего не даёт клетка, а этот белый ринг будет очень хорошо виден. Можно будет отлично рассмотреть колени, удары ногами — вообще всё происходящее в бою. За этим интересно наблюдать. Поэтому желаю ему всего наилучшего.

В жизни есть всего несколько боёв, которые мне действительно были бы интересны. Например, бой с Майком Перри по правилам ММА был бы весёлым. Я бы с удовольствием набил ему задницу. Диллону Дэнису я тоже с удовольствием набил бы задницу. Наверное, это единственные два человека, с которыми я хотел бы подраться в ММА. Я бы просто размазал их по лицу (смеётся). Люблю Майка, но, Майк, поглядывай по сторонам. Поглядывай по сторонам», — приводит слова Рокхолда издание MMAJunkie.