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Александр Волкановски объяснил, почему ставит на Джошуа Вана в бою с Пантожей

Александр Волкановски объяснил, почему ставит на Джошуа Вана в бою с Пантожей
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал о тренировках с чемпионом дивизиона наилегчайшего веса Джошуа Ваном, которому отдаёт предпочтение в предстоящем поединке с Александром Пантожей на UFC 331, который состоится 20 сентября.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Джошуа Ван — Александр Пантожа
20 сентября 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Джошуа Ван
Не началось
Александр Пантожа

«Помню, когда мы были в Америке, он [Ван] хотел бороться со всеми. Хотел пойти туда и провести несколько раундов по грэпплингу — в этом и был весь смысл. Он подходил ко мне и задавал вопросы… Вот что мне нравится видеть. Зная это, зная, что он работает над этими вещами и уже занимался бы этими позициями, но при этом пытается понять игру и почему мы делаем то или иное», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.