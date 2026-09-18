Александр Волкановски объяснил, почему ставит на Джошуа Вана в бою с Пантожей

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски рассказал о тренировках с чемпионом дивизиона наилегчайшего веса Джошуа Ваном, которому отдаёт предпочтение в предстоящем поединке с Александром Пантожей на UFC 331, который состоится 20 сентября.

«Помню, когда мы были в Америке, он [Ван] хотел бороться со всеми. Хотел пойти туда и провести несколько раундов по грэпплингу — в этом и был весь смысл. Он подходил ко мне и задавал вопросы… Вот что мне нравится видеть. Зная это, зная, что он работает над этими вещами и уже занимался бы этими позициями, но при этом пытается понять игру и почему мы делаем то или иное», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.