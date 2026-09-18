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Теренс Кроуфорд: Райан Гарсия хочет драться с теми, кто завершил карьеру

Теренс Кроуфорд: Райан Гарсия хочет драться с теми, кто завершил карьеру
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высмеял чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсию за то, что тот не является непобеждённым и пытается драться с возрастными и завершившими карьеру бойцами.

Мы могли бы стать Мстителями. Все непобеждённые. Жаль, что он [Гарсия] не непобеждённый.

— Но ты думаешь, он действительно хочет с тобой драться?
— Наверное. Я не знаю.

— Он ведь хотел драться с [Мэнни] Пакьяо, братан. Хотел драться с тобой, с Пакьяо… Он говорит, что хочет драться со всеми. А что насчёт Эррола Спенса?
— И назвал трёх человек, которые уже завершили карьеру. Ну да, троих. Пакьяо — единственный из них, кто ещё не завершил карьеру, — сказал Кроуфорд в подкасте на YouTube-канале ALL THE SMOKE FIGHT.

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