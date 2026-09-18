Теренс Кроуфорд: Райан Гарсия хочет драться с теми, кто завершил карьеру

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высмеял чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе американца мексиканского происхождения Райана Гарсию за то, что тот не является непобеждённым и пытается драться с возрастными и завершившими карьеру бойцами.

— Мы могли бы стать Мстителями. Все непобеждённые. Жаль, что он [Гарсия] не непобеждённый.

— Но ты думаешь, он действительно хочет с тобой драться?

— Наверное. Я не знаю.

— Он ведь хотел драться с [Мэнни] Пакьяо, братан. Хотел драться с тобой, с Пакьяо… Он говорит, что хочет драться со всеми. А что насчёт Эррола Спенса?

— И назвал трёх человек, которые уже завершили карьеру. Ну да, троих. Пакьяо — единственный из них, кто ещё не завершил карьеру, — сказал Кроуфорд в подкасте на YouTube-канале ALL THE SMOKE FIGHT.