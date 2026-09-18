Гарсия — Кроуфорду: хочу драться с тобой, а ты троллишь меня

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия отреагировал на слова непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда, который высмеял его за попытки драться с возрастными и завершившими карьеру бойцами.

«***** тебя, ****. Лол, я хочу драться с тобой, а ты тролишь меня», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х, сделав репост фрагмента из подкаста с Кроуфордом.

В минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.