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Гарсия — Кроуфорду: хочу драться с тобой, а ты троллишь меня

Гарсия — Кроуфорду: хочу драться с тобой, а ты троллишь меня
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия отреагировал на слова непобеждённого бывшего абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях Теренса Кроуфорда, который высмеял его за попытки драться с возрастными и завершившими карьеру бойцами.

«***** тебя, ****. Лол, я хочу драться с тобой, а ты тролишь меня», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х, сделав репост фрагмента из подкаста с Кроуфордом.

В минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

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Теренс Кроуфорд: Райан Гарсия хочет драться с теми, кто завершил карьеру