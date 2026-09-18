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Мухаммад заявил, что Ковингтон пытается добиться судебных ограничений перед их схваткой

Мухаммад заявил, что Ковингтон пытается добиться судебных ограничений перед их схваткой
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Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад заявил, что трёхкратный претендент на титул UFC и его соотечественник Колби Ковингтон принял меры предосторожности перед их встречей на турнире RAF 13.

«Для меня было честью бороться с Беном [Аскреном]. А потом ты переходишь от человека, с которым для тебя было честью познакомиться и поработать, к человеку, которого ты ненавидишь, не переносишь и считаешь клоуном. Но таков мир, в котором мы сейчас живём.

Есть интернет-тролли в Х, а есть люди в реальной жизни. Когда видишь его лично, проявляется его настоящая сторона. Он трус. Он прятался за охраной. Он уже пытается добиться запретов и ограничений на любые возможные действия, так что теперь я выйду на ковёр и побью его на его территории.

Нам говорят, если я ударю его или произойдёт что-то подобное, полиция уже будет ждать этого. Но в конечном счёте я профессионал и выйду туда, чтобы как следует его разгромить. Я ждал этого очень долго. Это не будет боем, но борьба в жёсткой схватке — это тоже бой. Когда напротив тебя трус, он просто сломается», — приводит слова Мухаммада издание MMA Fighting.