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Колби Ковингтон — об Армане Царукяне: рад, что смог научить его быть немного скромнее

Колби Ковингтон — об Армане Царукяне: рад, что смог научить его быть немного скромнее
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке Армана Царукяна, представляющего Россию и Армению, с бразильцем Маурисио Руффи на UFC 331. Эксперт выразил уверенность в победе Царукяна.

UFC 2026. UFC 331, Лос-Анджелес, США
Арман Царукян — Маурисио Руффи
20 сентября 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Маурисио Руффи

— Ты ведь победил Армана в бою за титул, а теперь он будет драться в эти выходные с Маурисио Раффи. Как думаешь, он победит?
— Однозначно. Арман — очень жёсткий парень. Я рад, что смог научить его быть немного скромнее. Перед нашим последним боем я сказал ему на пресс-конференции, что собираюсь его приземлить, думаю, мне это удалось. После этого он стал усерднее тренироваться и теперь находится на совершенно другом уровне. Так что полагаю, он финиширует Руффи. Не думаю, что Руффи продержится больше двух-трёх раундов. После этого Арман получит с