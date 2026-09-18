Колби Ковингтон — об Армане Царукяне: рад, что смог научить его быть немного скромнее

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался о предстоящем поединке Армана Царукяна, представляющего Россию и Армению, с бразильцем Маурисио Руффи на UFC 331. Эксперт выразил уверенность в победе Царукяна.

— Ты ведь победил Армана в бою за титул, а теперь он будет драться в эти выходные с Маурисио Раффи. Как думаешь, он победит?

— Однозначно. Арман — очень жёсткий парень. Я рад, что смог научить его быть немного скромнее. Перед нашим последним боем я сказал ему на пресс-конференции, что собираюсь его приземлить, думаю, мне это удалось. После этого он стал усерднее тренироваться и теперь находится на совершенно другом уровне. Так что полагаю, он финиширует Руффи. Не думаю, что Руффи продержится больше двух-трёх раундов. После этого Арман получит с